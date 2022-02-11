Припугнуть Шойгу: Times раскрыла цель визита Уоллеса в Москву

Припугнуть Шойгу: Times раскрыла цель визита Уоллеса в Москву
Бен Уоллес. Фото: Luka Dakskobler/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВ США пригрозили России "актом Родченкова" из-за Валиевой
Высшее военное руководство Соединенного Королевства намерено убедить Россию отступить от Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес лично летит в Москву, чтобы припугнуть российского коллегу Сергея Шойгу новыми санкциями, которые разработал Лондон. Об этом пишет The Times, ссылаясь на собственные источники в британском военном ведомстве.

Накануне в Великобритании усилили санкционный режим в отношении России. Если раньше наказать могли только компании и граждан, непосредственно вовлеченных в "агрессию против Украины", то теперь меры могут приняты против всех, кто "получает выгоду от правительства России или поддерживает правительство России". Фактически, санкции теперь могут быть введены против любого гражданина РФ, российской компании или иностранного лица, сотрудничающего с РФ.

На этом фоне глава Минобороны Великобритании постарается убедить военное руководство РФ принять шаги по деэскалации напряженности вокруг Украины.

"Бен Уоллес разъяснит, какой большой ценой обойдется России вторжение на Украину, и укажет министру обороны России генералу Сергею Шойгу, что такой шаг обернется проигрышем",

– сообщает британское издание. Оно отмечает, что это первый за последние 20 лет визит главы Минобороны Великобритании в Россию. И он же может стать последним на долгое время. По крайней мере, пока никаких других контактов между Москвой и Лондоном не запланировано.

Уоллес прилетит в Москву 11 февраля. Его сопровождает глава вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин, у него запланированы переговоры с руководителем Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым.

Ранее на этой неделе в Москве была глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она встречалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После переговоров он признался, что британская делегация прибыла на встречу неподготовленной.

Источник: The Times ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость340364
Пожаловаться Ответить
Секретная иноагентка
Понять чего хочет пр-т Путин это вообще-то «не для низших умов» ну а конкретно Путину нужна только «расчленёнка» разодрать всю Украину в клочья выдрать из Украины все материальные ресурсы выкачать все валютные запасы захватить и перенаправить в Путинскую россию всю поступающую в Украину экспортную валютную выручку так как это делалось россией всегда и делается сегодня чтобы Украина как и всегда была и оставалась житницей и кормила вечно голодную Путинскую россию Путин хочет и стремится лишить Украину российского газа Путин собирается уничтожить взорвать ликвидировать Украинскую ГТС,
Да уже сами расчленились, обнищали, потеряли людей и т.д. Сами всё сделали и выполнили все желания мирового сообщества. Путину и желать нечего.
Гость340121
Пожаловаться Ответить
Гость340359
:) Напугал ежа голой <цензура>
И как может представитель ЛГБТ напугать настоящего мужика?
Только вызвать брезгливую усмешку :)
Так он мужчина. Мужики в тюрьме и в колхозе. То есть в России
Гость340365
Пожаловаться Ответить
Секретная иноагентка
Понять чего хочет пр-т Путин это вообще-то «не для низших умов» ну а конкретно Путину нужна только «расчленёнка» разодрать всю Украину в клочья выдрать из Украины все материальные ресурсы выкачать все валютные запасы захватить и перенаправить в Путинскую россию всю поступающую в Украину экспортную валютную выручку так как это делалось россией всегда и делается сегодня чтобы Украина как и всегда была и оставалась житницей и кормила вечно голодную Путинскую россию Путин хочет и стремится лишить Украину российского газа Путин собирается уничтожить взорвать ликвидировать Украинскую ГТС,
Вот это бред... Пить меньше надо.
Гость340359
Пожаловаться Ответить
:) Напугал ежа голой <цензура>
И как может представитель ЛГБТ напугать настоящего мужика?
Только вызвать брезгливую усмешку :)
Гость340353
Пожаловаться Ответить
большую ошибку совершили когда дали состояться перевороту на Украине. Сейчас исправление этой ошибки обойдется дорого. Но если ее не исправить, следующая цена будет куда дороже.
Гость340354
Пожаловаться Ответить
Секретная иноагентка
Понять чего хочет пр-т Путин это вообще-то «не для низших умов» ну а конкретно Путину нужна только «расчленёнка» разодрать всю Украину в клочья выдрать из Украины все материальные ресурсы выкачать все валютные запасы захватить и перенаправить в Путинскую россию всю поступающую в Украину экспортную валютную выручку так как это делалось россией всегда и делается сегодня чтобы Украина как и всегда была и оставалась житницей и кормила вечно голодную Путинскую россию Путин хочет и стремится лишить Украину российского газа Путин собирается уничтожить взорвать ликвидировать Украинскую ГТС,
Грабить в Украине нечего - это сделали амирикосы с 14 года. посадили марионеток в правительство и несогдасных запугали нациками.
Igor
Пожаловаться Ответить
Секретной И-ии А-аа следовало бы почитать ИНОСМИ, где она увидела бы, что из себя экономически представляет сегодня Украина. Украинцы братский (сестринский) народ и жаль, что среди хороших людей есть Ино аг, которая хочет «расчленёнки» от России(упустив из виду Румынию и <цензура>. Еврососедей). В России и без Украины хватает экономических проблем и "вешать" себе долги перед МВФ за "Незалежную", ну как-то совсем ни к чему.
Секретная иноагентка
Пожаловаться Ответить
Понять чего хочет пр-т Путин это вообще-то «не для низших умов» ну а конкретно Путину нужна только «расчленёнка» разодрать всю Украину в клочья выдрать из Украины все материальные ресурсы выкачать все валютные запасы захватить и перенаправить в Путинскую россию всю поступающую в Украину экспортную валютную выручку так как это делалось россией всегда и делается сегодня чтобы Украина как и всегда была и оставалась житницей и кормила вечно голодную Путинскую россию Путин хочет и стремится лишить Украину российского газа Путин собирается уничтожить взорвать ликвидировать Украинскую ГТС,
Секретная иноагентка
Пожаловаться Ответить
рано или поздно Путин добьётся и поставит Украину в полную зависимость от российских природных ресурсов как и все многие прошедшие десятилетия Путин будет продавать в Украину российские природные и энергетические ресурсы по самым невероятно высоким во всём Мире ценам а закупать в Украине всё что нужно Путинской россии по самым дешёвым низким ценам за сущие копейки Путин вернёт Украину в СНГ и втащит её в ОДКБ ШОС БРИКС и тому подобные выдуманные союзы и тогда уже Украине никогда не видать ни Ассоциации с Евросоюзом ни членства в НАТО.
Гость339942
Пожаловаться Ответить
Гость340121
Не ну ещё можно знатно мокнуть Путина в помои, запретив ему въезд в ЕС и США+всей его кодле
Если тебя мучают венерические заболевания, не <цензура> пургу
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Как Россия обставила Запад на Украине: эксперт объяснила "подыгрывания" Москвы

В РФ ожидают, что иностранные партнеры увязнут в проблемах Незалежной

Оконфузившаяся постпред США при ООН назвала Крым частью Минских соглашений

За повторную оговорку пришлось отдуваться пресс-службе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей