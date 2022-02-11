Высшее военное руководство Соединенного Королевства намерено убедить Россию отступить от Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес лично летит в Москву, чтобы припугнуть российского коллегу Сергея Шойгу новыми санкциями, которые разработал Лондон. Об этом пишет The Times, ссылаясь на собственные источники в британском военном ведомстве.

Накануне в Великобритании усилили санкционный режим в отношении России. Если раньше наказать могли только компании и граждан, непосредственно вовлеченных в "агрессию против Украины", то теперь меры могут приняты против всех, кто "получает выгоду от правительства России или поддерживает правительство России". Фактически, санкции теперь могут быть введены против любого гражданина РФ, российской компании или иностранного лица, сотрудничающего с РФ.

На этом фоне глава Минобороны Великобритании постарается убедить военное руководство РФ принять шаги по деэскалации напряженности вокруг Украины.

"Бен Уоллес разъяснит, какой большой ценой обойдется России вторжение на Украину, и укажет министру обороны России генералу Сергею Шойгу, что такой шаг обернется проигрышем",

– сообщает британское издание. Оно отмечает, что это первый за последние 20 лет визит главы Минобороны Великобритании в Россию. И он же может стать последним на долгое время. По крайней мере, пока никаких других контактов между Москвой и Лондоном не запланировано.

Уоллес прилетит в Москву 11 февраля. Его сопровождает глава вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин, у него запланированы переговоры с руководителем Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым.

Ранее на этой неделе в Москве была глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она встречалась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После переговоров он признался, что британская делегация прибыла на встречу неподготовленной.