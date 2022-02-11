В США пригрозили России "актом Родченкова" из-за Валиевой

В США пригрозили России "актом Родченкова" из-за Валиевой
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава USADA потребовал срочного отстранения спортсменки от тренировок

Руководитель антидопингового агентства Соединенных Штатов Трэвис Тайгарт прокомментировал ситуацию с россиянкой Камилой Валиевой, вокруг которой вспыхнул скандал из-за положительной допинг-пробы. Глава USADA заявил, что фигуристку должны незамедлительно отстранить от соревнований, а Вашингтон может привлечь к ответственности россиян, причастных к инциденту.

По словам Тайгарта, в отношении Валиевой не должно действовать никаких исключений.

"WADA и правила ISU четко говорят, что у Валиевой не должно быть в таком случае разрешения на тренировки. Никаких исключений в случае отстранения. И запрет должен действовать. Разрешение на тренировку – нарушение правил", – заявил исполнительный директор антидопингового агентства США.

Вместе с тем Тайгарт пригрозил РФ введением мер в соответствии с "законом Родченкова", который позволяет заниматься преследованием иностранных атлетов или должностных лиц за пределами Штатов, если пострадавшими оказались американские спортсмены.

Напомним, Камилу Валиеву временно отстранили от Олимпийских игр в Пекине после обнаружения триметазидина в допинг-пробах. Фигуристка оспорила свое отстранение 9 февраля. Тем же днем состоялись слушания, по итогам которых решили заморозить отстранение спортсменки. Однако Международный олимпийский комитет намерен опротестовать решение. Дело в течение нескольких дней рассмотрит выездная комиссия Спортивного арбитража.

После выполнения произвольной программы на тренировке Камила трижды упала в ходе выполнения элементов. Первый раз она не удержалась, исполняя тройной флип с четверным тулупом.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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Гость340190
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Где же находит наша многострадальная Планета силы, чтобы нести такое бремя интеллектуальных уродов, завистников и злопыхателей? Уймитесь, наконец! Соберите остатки своего здравомыслия и оставьте в покое эту чистую во всех отношениях и гениальную девочку! Дайте ей возможность красотой своего таланта и душевной щедрости хоть на краткий миг спасти ваши души от скверны!
Гость340121
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Гость340355
Вот, если бы это обнаружилось у американки, объяснили бы, что попало при помощи орального секса и всё сошло бы. Это другое. Это можно...
Если б да кабы - в анусе у русских выросли грибы. Пока с допингом попадаетесь только вы и ваши засратые спортсмены
Гость340121
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Гнать русских ссаными тряпками со всех соревнований. Полностью запретить России выступления, медали отобрать. Не хотите честно - не надо
Гость340355
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Вот, если бы это обнаружилось у американки, объяснили бы, что попало при помощи орального секса и всё сошло бы. Это другое. Это можно...
Гость340353
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Пожалуй, это последняя капля. Мерзавцы сходят с ума от своей "исключительности". И они должны сполна ответить за слезы этого талантливого ребенка. Как можно отбирать заслуженную награду за то, что если и было случайно, то совсем давно, к сегодняшнему дню вообще отношения не имеет
Гость340346
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Вдогон. Теперь самое главное узнать что за дятел дал "таблетку от сердца". Это что за не профессионализм!!!
Гость340346
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Все это очень серьезно. Понятно , что никто не принимал допинг злонамеренно, но ждать что это "спустят с рук" , при отношении к России со стороны ВАДА просто наивно. И в лучшем случае что можно ожидать, что дисквалификация не будет два года. А вот с медалями можно попрощаться. И в командном первенстве и в личном лично для Камиллы. Очень жаль девочку, главное чтобы не сломалась.Здесь пимером для нее должна стать Йохауг. Отбыла свой дисквал и снова всех порвала!
Гость339995
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Скорее бы природный катаклизм, который должен произойти, уничтожил эту империю ЗЛА! Последнюю империю на Земле - США!!! После него от США останутся над водой только две горные системы - Апалачи и Кардельеры! Булькнет как легендарная Атлантида за несколько минут!
Гость340343
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Да не наркоту надо жрать было.
А водочкой надо заправляться.
Гость340342
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Чего удивлять? Пиндосы очередной раз с упорством доказывают свою пидаростическую сущность.
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