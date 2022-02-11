Глава USADA потребовал срочного отстранения спортсменки от тренировок

Руководитель антидопингового агентства Соединенных Штатов Трэвис Тайгарт прокомментировал ситуацию с россиянкой Камилой Валиевой, вокруг которой вспыхнул скандал из-за положительной допинг-пробы. Глава USADA заявил, что фигуристку должны незамедлительно отстранить от соревнований, а Вашингтон может привлечь к ответственности россиян, причастных к инциденту.

По словам Тайгарта, в отношении Валиевой не должно действовать никаких исключений.

"WADA и правила ISU четко говорят, что у Валиевой не должно быть в таком случае разрешения на тренировки. Никаких исключений в случае отстранения. И запрет должен действовать. Разрешение на тренировку – нарушение правил", – заявил исполнительный директор антидопингового агентства США.

Вместе с тем Тайгарт пригрозил РФ введением мер в соответствии с "законом Родченкова", который позволяет заниматься преследованием иностранных атлетов или должностных лиц за пределами Штатов, если пострадавшими оказались американские спортсмены.

Напомним, Камилу Валиеву временно отстранили от Олимпийских игр в Пекине после обнаружения триметазидина в допинг-пробах. Фигуристка оспорила свое отстранение 9 февраля. Тем же днем состоялись слушания, по итогам которых решили заморозить отстранение спортсменки. Однако Международный олимпийский комитет намерен опротестовать решение. Дело в течение нескольких дней рассмотрит выездная комиссия Спортивного арбитража.

После выполнения произвольной программы на тренировке Камила трижды упала в ходе выполнения элементов. Первый раз она не удержалась, исполняя тройной флип с четверным тулупом.