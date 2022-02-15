В Вашингтоне будут разрабатывать новые антироссийские санкции - и класть их под сукно

Сенаторы-русофобы в США решили продолжить работу над вариантами наказания Москвы за возможное нападение на Киев, несмотря на то что их инициатива может никогда не понадобиться. Чтобы выйти из щекотливой ситуации, они придумали интересную форму законопроектов – резолюцию, не обязательную к исполнению.

По информации телеканала NBC, американские законодатели прекрасно сознают, что никакие новые проекты антироссийских санкций не будут одобрены, пока армия РФ действительно не вторгнется на Украину. Но отказываться от любимой темы сенаторы не хотят. Чтобы их не упрекнули налогоплательщики в том, что они зря просиживают штаны в Капитолии и получают деньги за заведомо бесполезную работу, они нашли выход из положения. Некоторые инициативы, которые они станут разрабатывать, обсуждать и принимать, не будут иметь обязательной силы.

Одно из таких предложений, кстати, уже готово. Автором нового пакета антироссийских санкций стал глава комитета сената США по международным делам демократ Боб Менендес. По данным NBC, документ уже передан члену этого же комитета республиканцу Джиму Ришу. Тот обещал изучить инициативу, передает РИА "Новости".

Ранее в Вашингтоне согласовали перечень мер, которые могут быть приняты против Москвы из-за ее "агрессивной политики" в отношении Киева. Удар будет направлен, в первую очередь, на российскую экономику. Накануне страны G7 поддержали эти меры.

В РФ раз за разом отвергают обвинения в готовящемся вторжении. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что поток дезинформации со стороны Запада по поводу ситуации вокруг Украины сложно воспринимать нормально, но Владимир Путин старается отнестись к ситуации с юмором и даже шутит на эту тему.