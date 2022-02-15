У держателей иностранного "пластика" есть повод для беспокойства

Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин рассказал, как будут жить россияне в случае военного конфликта с другим государством. Эксперт сразу успокоил: никаких проблем с зарплатой в рублях не будет, несмотря на войну и санкции, которые неминуемо последуют за ней.

Все рублевые расчеты будут производиться в прежнем режиме. Отечественные банки не станут лишать население возможности снимать средства в банкоматах и проводить все необходимые операции, включая платежи.

Visa и MasterCard, выпущенные отечественными банками, будут работать: ограничения, вероятнее всего, коснутся держателей "пластика", который выпущен иностранными банками.

Однако ограничения последуют в использовании иностранной валюты – с этим уже довелось столкнуться Ирану. Россияне не смогут осуществлять операции с международными платежами, если банковские организации Соединенных Штатов и Европы заморозят корреспондентские счета банков в России.

Более оптимистичный прогноз дает аналитик Андрей Кочетков: специалист считает, что никакого запрета на хождение иностранных наличных средств не будет. Все внутренние расчеты осуществляются в национальной валюте через Центробанк. Не исключены ограничения в ряде валютных операций, однако нужно помнить, что банки располагают достаточными запасами валютных средств, чтобы удовлетворить спрос российского населения.

У коммерческих банков всегда имеется возможность заказать через регулятор дополнительные наличные средства. Скорее всего, напряженность может возникнуть, если люди начнут переживать: образуются очереди у офисов и банкоматов. В итоге возникнет дефицит купюр.

Тем временем эксперты советуют скупать валюту не у банков, а через брокерский счет.