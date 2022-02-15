Если вдруг война: что станет с банковскими картами россиян после жестких санкций

Если вдруг война: что станет с банковскими картами россиян после жестких санкций
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеСилуанов сообщил о "финансовом щите" России на случай санкций
У держателей иностранного "пластика" есть повод для беспокойства

Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин рассказал, как будут жить россияне в случае военного конфликта с другим государством. Эксперт сразу успокоил: никаких проблем с зарплатой в рублях не будет, несмотря на войну и санкции, которые неминуемо последуют за ней.

Все рублевые расчеты будут производиться в прежнем режиме. Отечественные банки не станут лишать население возможности снимать средства в банкоматах и проводить все необходимые операции, включая платежи.

Visa и MasterCard, выпущенные отечественными банками, будут работать: ограничения, вероятнее всего, коснутся держателей "пластика", который выпущен иностранными банками.

Однако ограничения последуют в использовании иностранной валюты – с этим уже довелось столкнуться Ирану. Россияне не смогут осуществлять операции с международными платежами, если банковские организации Соединенных Штатов и Европы заморозят корреспондентские счета банков в России.

Более оптимистичный прогноз дает аналитик Андрей Кочетков: специалист считает, что никакого запрета на хождение иностранных наличных средств не будет. Все внутренние расчеты осуществляются в национальной валюте через Центробанк. Не исключены ограничения в ряде валютных операций, однако нужно помнить, что банки располагают достаточными запасами валютных средств, чтобы удовлетворить спрос российского населения.

У коммерческих банков всегда имеется возможность заказать через регулятор дополнительные наличные средства. Скорее всего, напряженность может возникнуть, если люди начнут переживать: образуются очереди у офисов и банкоматов. В итоге возникнет дефицит купюр.

Тем временем эксперты советуют скупать валюту не у банков, а через брокерский счет.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей