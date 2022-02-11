Российская фигуристка делала прогон произвольной программы

Во время тренировки ОИ в Китае Камила Валиева три раза упала, прогоняя произвольную программу. В нее входили следующие элементы: тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, тройной флип, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. Об этом сообщает "Чемпионат".

Падения российская фигуристка допустила когда исполняла тройной флип и четверной тулуп, причем этот элемент не получилось сделать дважды.

Напомним, что ранее Камилу Валиеву временно отстранили от участия в Олимпийских играх из-за теста на допинг, однако решение было оспорено, и фигуристке позволили продолжить Олимпиаду. Сегодня стало известно, что допинг-проба за декабрь действительно оказалась положительной. Как сообщает телеканал "360", у Камилы Валиевой обнаружили триметазидин – этот препарат официально считается лекарственным, но его эффект не доказан.

Проба на допинг была взята у российской фигуристки еще в декабре, когда проходил чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, однако результаты по какой-то причине антидопинговая лаборатория огласила лишь 8 февраля. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, информацию о спортсмене, который еще не достиг 16 лет, можно не обнародовать, однако из-за многочисленных сообщений СМИ из неподтвержденных источников ITA пришлось сообщить о положении дел.