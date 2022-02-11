После допинг-скандала Валиева три раза упала на тренировке в Пекине

После допинг-скандала Валиева три раза упала на тренировке в Пекине
Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская фигуристка делала прогон произвольной программы

Во время тренировки ОИ в Китае Камила Валиева три раза упала, прогоняя произвольную программу. В нее входили следующие элементы: тройной аксель, четверной тулуп, четверной сальхов, каскад двойной аксель – тройной тулуп, четверной тулуп, тройной флип, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. Об этом сообщает "Чемпионат".

Падения российская фигуристка допустила когда исполняла тройной флип и четверной тулуп, причем этот элемент не получилось сделать дважды. 

Напомним, что ранее Камилу Валиеву временно отстранили от участия в Олимпийских играх из-за теста на допинг, однако решение было оспорено, и фигуристке позволили продолжить Олимпиаду. Сегодня стало известно, что допинг-проба за декабрь действительно оказалась положительной. Как сообщает телеканал "360", у Камилы Валиевой обнаружили триметазидин – этот препарат официально считается лекарственным, но его эффект не доказан. 

Проба на допинг была взята у российской фигуристки еще в декабре, когда проходил чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, однако результаты по какой-то причине антидопинговая лаборатория огласила лишь 8 февраля. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, информацию о спортсмене, который еще не достиг 16 лет, можно не обнародовать, однако из-за многочисленных сообщений СМИ из неподтвержденных источников ITA пришлось сообщить о положении дел. 

Источник: Чемпионат ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА

Ответить:

Гость340337
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Триметазидн - это обычное сердечное средство. Безрецептурное. Как валидол. Прихватил приступ стенокардии (от волнения ли, от повышенной нагрузки, или просто на ровном месте) - прими триметазидин.
С какого перепугу и какой дурак записал этот лекарственный препарат в допинг? Помнится, был такой крутой американский теннисист Майкл Чанг. Тот во время матчей в перерыве хлестал из термоса чаёк с адаптогенами и стимуляторами. И - без проблем как то.
Гость Niko
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Да,допинга-то не было.Был сердечный препарат-предуктал.
Гость340030
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Гость339967
Еще бы! 15-летня девчонка такой шок получила, скорее всего может и карьеры у нее не будет.
И как обычно, те кто напичкал ее допингом, уйдут от ответственности :(
Карл, триметазидин можно купить в аптеке за 150 рублей. Может ей еще нельзя анальгин принимать? Ты просто в край едешь, как и те, кто считают, что мы - "допинговая нация, гыгыгы". Увы, спорт - это политика. А мы столкнулись с информационным подстрекательством, невиданным со времен войны. И это, кстати говоря, факт.
Гость339967
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Еще бы! 15-летня девчонка такой шок получила, скорее всего может и карьеры у нее не будет.
И как обычно, те кто напичкал ее допингом, уйдут от ответственности :(
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