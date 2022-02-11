Комитет обратится в международный спортивный арбитраж

Решение по дальнейшему участию Камилы Валиевой в олимпийских соревнованиях останется за международным спортивным трибуналом. Такое заявление сделали в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).

Как отмечает источник, 25 декабря спортсменка сдала под контролем РУСАДА в Петербурге пробу на допинг, которая оказалась положительной. Аккредитованная WADA лаборатория выявила триметазидин. РУСАДА приняла решение об отстранении спортсменки от соревнований, включая олимпийские, передает РИА ФАН.

Позднее спортсменка обжаловала отстранение, после чего РУСАДА отменило назначенную меру. Валиева продолжила участвовать в Олимпийских играх.

Однако МОК намерен воспользоваться правом на подачу апелляции уже в международном спортивном арбитражном суде. Решение будет принято выездной комиссией суда до 15 февраля.