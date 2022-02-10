Украина готова на самые отчаянные меры против крымчан - постпред РФ при ООН в Женеве

Украина готова на самые отчаянные меры против крымчан - постпред РФ при ООН в Женеве
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
От Киева следует ожидать всего, указал дипломат

Российская сторона должна быть готова к проявлению самого худшего поведения со стороны украинских властей, включая силовой вариант их решения "крымского вопроса", а также агрессию против жителей полуострова. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при женевском отделении Организации Объединенных Наций Геннадий Гатилов.

Российскй дипломат полагает, что "горячие головы" на Банковой могут пойти на самые отчаянные меры не только против Крыма, но и остальных российских регионов, которые граничат с Украиной. Подобные призывы уже звучат со стороны украинских средств массовой информации и наиболее безответственной части местных политических кругов и официальных лиц, передает "Общественная служба новостей".

Для Москвы игнорирование подобных формулировок недопустимо. Поэтому Кремль должен быть готов к самому худшему развитию событий, отмечает RT.

Российский постпред также указал, что украинская администрация с момента объявления о проведении военных действий в Донбассе еще не отказывалась от провокационных шагов. Восемь лет назад это вылилось во внутренний военный конфликт против собственного населения со стороны радикальных и авантюрных политиков в Киеве.

Постпред подчеркнул, что у российской стороны отсутствуют какие-либо планы по нападению на Украину – Кремль в этом не видит ни малейшего смысла или даже оттенка здравого смысла. Москва выступает за здоровый прагматизм и взаимовыгодные отношения со всеми странами.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС наказать Москву очередными санкциями, заявив, что РФ нарушает Минские договоренности.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость340006
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Минск не обязал Москву что-делать, это опять фу-фу.
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