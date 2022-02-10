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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль
вспомнила о Мюнхенской речи российского лидера Владимира Путина и признала его
правоту. Слова политика оказались пророческими.
Напомним, еще 15 лет назад Путин выступил с критикой американской внешней политики и выразил протест против расширения НАТО.
"…был очень прав (...) в своих предупреждениях",
– заявила экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства.
Кнайсль признала также, что с того дня, как прозвучала Мюнхенская речь, положение дел в мире значительно ухудшилось. Обстановка за прошедшие годы существенно осложнилась, отмечает РИА ФАН.
В 2022 году Мюнхенская конференция состоится 18-20 февраля. Мероприятие пройдет в очном формате, напоминает МИР 24.
Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден не особо стесняется в выражениях, обсуждая коллег в частных разговорах. Он дает политикам прозвища. Так, Путина он называет "парнем с ядерным оружием".
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