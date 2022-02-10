"К сожалению, был прав": в Австрии напомнили о пророчестве Путина

"К сожалению, был прав": в Австрии напомнили о пророчестве Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент РФ предвидел все еще в 2007 году

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вспомнила о Мюнхенской речи российского лидера Владимира Путина и признала его правоту. Слова политика оказались пророческими.

Напомним, еще 15 лет назад Путин выступил с критикой американской внешней политики и выразил протест против расширения НАТО.

"…был очень прав (...) в своих предупреждениях",

– заявила экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Кнайсль признала также, что с того дня, как прозвучала Мюнхенская речь, положение дел в мире значительно ухудшилось. Обстановка за прошедшие годы существенно осложнилась, отмечает РИА ФАН.

В 2022 году Мюнхенская конференция состоится 18-20 февраля. Мероприятие пройдет в очном формате, напоминает МИР 24.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден не особо стесняется в выражениях, обсуждая коллег в частных разговорах. Он дает политикам прозвища. Так, Путина он называет "парнем с ядерным оружием".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость339828
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Он знал все, но 15 лет надеялся. Джунгли - не социализм.
Гость340002
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Biden .....
Беги быстрей в психушку, откуда удрал
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Гость339863
Ну раз "пророк" тогда можно и распять такого "пророка".
Там уже начали таблетки выдавать :-)
Гость339966
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А зеля просто под стил ка.
Гость339967
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Гость339863
Ну раз "пророк" тогда можно и распять такого "пророка".
А ты попробуй! Или как обычно из-за бугра тявкаешь и подбиваешь народ незнамо к чему?
Гость339863
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Ну раз "пророк" тогда можно и распять такого "пророка".
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