Инструмент для шантажа: из дома Трампа изъяли секретные документы

Инструмент для шантажа: из дома Трампа изъяли секретные документы
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Предшественнику Байдена может грозить уголовное дело

Бывший президент США Дональд Трамп вывез из Белого дома документы повышенной секретности и государственной важности и не сдал их после выборов-2020, на которых победил Джо Байден. Это подтвердили в Нацуправлении архивов и документации США. Там уточнили, что только в январе 2022 года они забрали из поместья Трампа в Мар-о-Лаго несколько ящиков документов, в том числе с грифом "совершенно секретно", которые вообще нельзя было выносить за пределы рабочего кабинета президента.

В частности, среди бумаг, которые были найдены дома у Трампа, оказалась переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Washington Post. Издание отмечает, что Минюст США уже уведомлен о нарушении экс-президентом гостайны. Ведомство должно провести расследование и дать оценку, был ли нанесен урон госбезопасности. Если будет решено, что действия Трампа несли потенциальную угрозу интересам США, против него могут возбудить уголовное дело.

В окружении Трампа при этом считают, что ничего страшного он не совершил: просто брал документы с собой, чтобы поработать дома. Однако его политические противники сейчас пытаются извратить ситуацию и использовать рутинный рабочий процесс в качестве инструмента для давления на экс-президента-республиканца.

Ранее журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман, ссылаясь на бывший обслуживающий персонал Трампа, сообщила, что экс-глава Белого дома слишком вольно обращался с государственными бумагами, в том числе уничтожал их по своему усмотрению, смывая в унитаз.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Чем не туалетная бумага? Гагно подтерло гагно и попало в гагно.
1
новости партнеров
По теме

Как Россия обставила Запад на Украине: эксперт объяснила "подыгрывания" Москвы

В РФ ожидают, что иностранные партнеры увязнут в проблемах Незалежной

Оконфузившаяся постпред США при ООН назвала Крым частью Минских соглашений

За повторную оговорку пришлось отдуваться пресс-службе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей