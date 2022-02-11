Предшественнику Байдена может грозить уголовное дело

Бывший президент США Дональд Трамп вывез из Белого дома документы повышенной секретности и государственной важности и не сдал их после выборов-2020, на которых победил Джо Байден. Это подтвердили в Нацуправлении архивов и документации США. Там уточнили, что только в январе 2022 года они забрали из поместья Трампа в Мар-о-Лаго несколько ящиков документов, в том числе с грифом "совершенно секретно", которые вообще нельзя было выносить за пределы рабочего кабинета президента.

В частности, среди бумаг, которые были найдены дома у Трампа, оказалась переписка с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает Washington Post. Издание отмечает, что Минюст США уже уведомлен о нарушении экс-президентом гостайны. Ведомство должно провести расследование и дать оценку, был ли нанесен урон госбезопасности. Если будет решено, что действия Трампа несли потенциальную угрозу интересам США, против него могут возбудить уголовное дело.

В окружении Трампа при этом считают, что ничего страшного он не совершил: просто брал документы с собой, чтобы поработать дома. Однако его политические противники сейчас пытаются извратить ситуацию и использовать рутинный рабочий процесс в качестве инструмента для давления на экс-президента-республиканца.

Ранее журналистка издания New York Times Мэгги Хаберман, ссылаясь на бывший обслуживающий персонал Трампа, сообщила, что экс-глава Белого дома слишком вольно обращался с государственными бумагами, в том числе уничтожал их по своему усмотрению, смывая в унитаз.