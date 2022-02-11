Американцы боятся попасть под загадочную акустическую атаку

Слухи о мистической акустической атаке, названной в Вашингтоне "гаванским синдромом", "сильно подорвали" моральный дух дипломатов из США. Как заявил глава американской ассоциации дипломатической службы (AFSA) Эрик Рубин, остающийся загадкой синдром повлиял на вербовку сотрудников. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что AFSA представляет почти 17 тыс нынешних и бывших дипломатов и иностранных гуманитарных работников.

По словам Рубина, сейчас становится все труднее находить молодых людей для работы за границей из-за опасений, что правительство не сможет позаботиться о них, если они заболеют. Причем синдром негативно повлиял и на работу уже действующих сотрудников дипмиссий США.

"Люди получили настоящую травму и вред здоровью, это резко подорвало наш моральный дух, нашу готовность, нашу возможность набирать на дипломатическую службу новых сотрудников", – заявил Рубин.

Свою жалобу он озвучил на первом медицинском симпозиуме по синдрому, организованном Юго-Западным медицинским центром Университета Техаса.

Корни происхождения "гаванского синдрома", который включает в себя длительную потерю равновесия и когнитивных функций, до сих пор остаются загадкой, указывает издание. На прошлой неделе группа экспертов американской разведки представила доклад, в котором говорится, что импульсная электромагнитная энергия и ультразвук якобы были вероятными его причинами, по крайней мере, в некоторых случаях.

Однако оценка ЦРУ, обнародованная ранее, показала, что большинство из тысячи возможных зарегистрированных случаев, скорее всего, не были результатом глобальной кампании какой-либо иностранной державы, в то время как примерно в двух дюжинах случаев причина не может быть объяснена вовсе, говорится в публикации.

Сам Рубин не стал рассуждать о причине возникновения синдрома, но сказал, что он потенциально может серьезно повлиять на дипломатию США, и призвал к решению этой проблемы.

Напомним, американцы начали жаловаться о некой акустической атаке на сотрудников дипмиссии в 2016 году. Тогда работающие на Кубе и в Китае дипломаты сообщали о необычных ощущениях, которые сопровождались потерей слуха и зрения, головными болями и тошнотой, проблемами с памятью и равновесием. А бывший разведчик Марк Полимеропулос и вовсе объявил, что был "атакован" прямо в Москве в 2017 году.



Поэтому вполне ожидаемо, что в Пентагоне следы этих атак сразу нашли в России, а именно заподозрили в их проведении Главное управление Генштаба ВС РФ. Для расследования происходящего даже была была создана рабочая группа ЦРУ.

Напомним, в январе 2022 г. американские СМИ написали, что симптомы "гаванского синдрома" якобы проявились у сотрудников дипмиссий США в Женеве и Париже, аккурат на фоне проходивших тогда переговоров по гарантиям безопасности между Западом и Россией. Сообщалось, что одного сотрудника эвакуировали на родину для лечения.