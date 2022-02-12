Путин созвонился с Макроном из-за Украины

Лидеры двух стран беседовали больше полутора часов

 Главы РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон переговорили по телефону. Разговор политиков длился час 40 минут, сообщают СМИ.

Подробностей пока не приводится. Известно лишь, что разговор был посвящен "российско-украинскому кризису". Макрон выразил заинтересованность в ослаблении напряженности.

Ранее СМИ сообщили о взрыве в Донецке. Эксперты выразили опасения, что Россию или ДНР могут обвинить в теракте. Это бы дало ВСУ возможность для наступления на самопровозглашенную республику. Глава ДНР прокомментировал случившееся.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Припугнуть Шойгу: Times раскрыла цель визита Уоллеса в Москву

Высшее военное руководство Соединенного Королевства намерено убедить Россию отступить от Украины

Война на уничтожение: к чему приведет ядерный конфликт между Россией и США

Потери составят сотни миллионов человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей