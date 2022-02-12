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Главы РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон переговорили по телефону. Разговор политиков длился час 40 минут, сообщают СМИ.
Подробностей пока не приводится. Известно лишь, что разговор был посвящен "российско-украинскому кризису". Макрон выразил заинтересованность в ослаблении напряженности.
Ранее СМИ сообщили о взрыве в Донецке. Эксперты выразили опасения, что Россию или ДНР могут обвинить в теракте. Это бы дало ВСУ возможность для наступления на самопровозглашенную республику. Глава ДНР прокомментировал случившееся.
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