Шольц высказался на тему срока президентства Путина

Шольц высказался на тему срока президентства Путина
Олаф Шольц. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава немецкого кабмина уверяет, что у НАТО нет планов расширяться на Восток Европы

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позволил себе пошутить о сроке пребывания Владимира Путина в должности президента России, заметив, что он там будет оставаться не вечно. Свое мнение глава немецкого кабмина высказал в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле.

Комментируя тему "нерасширения" НАТО к границам РФ, Шольц заявил, что на повестке дня она не обсуждается. Он выразил уверенность, что лидерам России и Германии не придется заниматься данным вопросом, пока они занимают свои должности.

"Не знаю, сколько Путин будет оставаться на своем посту. Наверное, это может быть долго, но не вечно", – порассуждал Шольц.

В свою очередь, Владимир Владимирович заметил, что России 30 лет говорят, что Североатлантический блок не будет расширяться, однако теперь альянс у нашего дома.


Ранее на этом же брифинг, видеотрансляцию которого вел ютуб-канал РБК, Путин рассказал, отчего зависит сохранение транзитного маршрута российского газа в Европу через территорию Украины после 2024 года. Также он подчеркнул, что "Северный поток-2" является исключительно коммерческим проектом.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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