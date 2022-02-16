Вашингтон радикально поменял стратегию противодействия Москве

Долгие годы российский президент Владимир Путин невольно обучал представителей американских властей методам ведения информационной войны. Теперь же Соединенные Штаты сделали попытку превзойти своего учителя. Об этом пишет болгарское издание Факти.

Последние недели со стороны американцев активно поступали сообщения о "наиболее вероятном" вторжении России на Украину. В западных СМИ подробно описывали численность российских войск на границе, стратегию "захвата" и даже указывали дату начала конфронтации – 16 февраля. Для американцев, указывается в статье, это стало радикальной сменой стратегии противостояния Москве.

Единственная цель Джо Байдена с устроенной провокацией, пишут журналисты, – желание избежать реальной войны.

"Эта невероятная серия разоблачений стала самой агрессивной акцией американской разведки со времен Карибского кризиса", – указывается в статье.

Факти пишет, что с информационным вбросом о готовящемся вторжении Вашингтон провернул "невероятный гамбит". Предупредив весь мир об опасности, администрация США смогла выиграть время для дипломатической договоренности с Владимиром Путиным.

Журналисты полагают, что в 2014 году администрация Обамы обладала достаточным объемом разведданных, чтобы скомпроментировать Россию, но тогда спецслужбы запретили публиковать информацию. Сейчас Вашингтон понял свои ошибки.

Накануне, 15 февраля, Минобороны России объявило, что после прохождения учений российские войска ЮВО и ЗВО возвращаются на пункты постоянной дислокации.