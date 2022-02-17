"США обделались": Вашингтону нечем ответить на высылку дипломата из Москвы - эксперт

"США обделались": Вашингтону нечем ответить на высылку дипломата из Москвы - эксперт
Фото: imago stock & people / www.globallookpress.com
Штаты пожинают плоды объявленной ими войны посольств

У Вашингтона больше нет дипломатческих ресурсов для давления на Москву, поэтому не стоит ждать ответной реакции американских властей на высылку из России заместителя посла США Барта Гормана. С таким прогнозом выступил военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

Напомним, ранее в четверг, 17 февраля, глава штатовской дипмиссии Джон Салливан был вызван в МИД РФ. Там он пробыл около 15 минут, после чего стало известно о решении Смоленской площади отправить домой второе по значимости должностное лицо в посольстве США.

Высылку Гормана необходимо рассматривать в общем контексте взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой, указал Коновалов. Он напомнил, что дипломатическую войну между нашими странами несколько лет назад запустила именно американская сторона.

Эксперт предполагает, что за шагом России ответной реакции США не последует, поскольку у американцев не осталось ресурсов для воздействия на РФ. Они пойдут другим путем, считает он.

"Не забывайте, есть не только дипломатия между странами. Например, есть Россотрудничество и другие структуры, на которые можно воздействовать. Мне кажется американцы готовы это сделать по одной простой причине – потому что они проиграли главную войну", – сказал в комментарии "Ленте.ру" политолог.

Коновалов уточнил, что речь идет о мифическом "вторжении" России на Украину 16 февраля, которое придумали  американские спецслужбы, МИД, Пентагон и прочие заокеанские стратеги.

"Понимаете, люди обделались, и что им теперь делать? Ничего", – резюмировал эксперт.

Добавим, после того, как появилась информация по господину Горману, тут же раздался глас из Госдепа. Там призвали Москву прекратить "безосновательную высылку американских дипломатов и иных сотрудников и вместо этого продуктивно работать над восстановлением состава дипмиссий двух стран", передает РИА "Новости".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей