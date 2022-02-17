Штаты пожинают плоды объявленной ими войны посольств

У Вашингтона больше нет дипломатческих ресурсов для давления на Москву, поэтому не стоит ждать ответной реакции американских властей на высылку из России заместителя посла США Барта Гормана. С таким прогнозом выступил военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

Напомним, ранее в четверг, 17 февраля, глава штатовской дипмиссии Джон Салливан был вызван в МИД РФ. Там он пробыл около 15 минут, после чего стало известно о решении Смоленской площади отправить домой второе по значимости должностное лицо в посольстве США.

Высылку Гормана необходимо рассматривать в общем контексте взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой, указал Коновалов. Он напомнил, что дипломатическую войну между нашими странами несколько лет назад запустила именно американская сторона.

Эксперт предполагает, что за шагом России ответной реакции США не последует, поскольку у американцев не осталось ресурсов для воздействия на РФ. Они пойдут другим путем, считает он.

"Не забывайте, есть не только дипломатия между странами. Например, есть Россотрудничество и другие структуры, на которые можно воздействовать. Мне кажется американцы готовы это сделать по одной простой причине – потому что они проиграли главную войну", – сказал в комментарии "Ленте.ру" политолог.

Коновалов уточнил, что речь идет о мифическом "вторжении" России на Украину 16 февраля, которое придумали американские спецслужбы, МИД, Пентагон и прочие заокеанские стратеги.

"Понимаете, люди обделались, и что им теперь делать? Ничего", – резюмировал эксперт.

Добавим, после того, как появилась информация по господину Горману, тут же раздался глас из Госдепа. Там призвали Москву прекратить "безосновательную высылку американских дипломатов и иных сотрудников и вместо этого продуктивно работать над восстановлением состава дипмиссий двух стран", передает РИА "Новости".

