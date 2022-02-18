Жириновскому потребовалась операция

Жириновскому потребовалась операция
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Медики не могут ее провести из-за текущего состояния здоровья

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сейчас находится находится в больнице с коронавирусной инфекцией, требуется операция. В настоящий момент врачи рассматривают возможность ее проведения, однако, пока состояние депутата Госдумы этому мешает.

Об этом сообщает в пятницу, 18 февраля, телеграмм-канал  РЕН-ТВ.

По данным издания, за последние дни, несмотря на то, что политику все еще периодически требуется поддержка ИВЛ, в здоровье Владимира Вольфовича наметилось некоторое улучшение.

"Это дает надежду на возможность провести операцию в скором времени", говорится в сообщении.

С чем именно связано хирургическое вмешательство, не уточняется.

Напомним, 9 февраля появилась информация о том, что лидер либеральных демократов госпитализирован в Центральную клиническую больницу. По данным СМИ, Жириновский заразился новым штаммом коронавируса "омикрон". Несколькими днями позже в ЦКБ угодил и ярый политический оппонент Владимира Вольфовича лидер КПРФ Геннадий Зюганов .

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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