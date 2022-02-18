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Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сейчас находится находится в больнице с коронавирусной инфекцией, требуется операция. В настоящий момент врачи рассматривают возможность ее проведения, однако, пока состояние депутата Госдумы этому мешает.
Об этом сообщает в пятницу, 18 февраля, телеграмм-канал РЕН-ТВ.
По данным издания, за последние дни, несмотря на то, что политику все еще периодически требуется поддержка ИВЛ, в здоровье Владимира Вольфовича наметилось некоторое улучшение.
"Это дает надежду на возможность провести операцию в скором времени", говорится в сообщении.
С чем именно связано хирургическое вмешательство, не уточняется.
Напомним, 9 февраля появилась информация о том, что лидер либеральных демократов
госпитализирован в Центральную клиническую больницу. По данным СМИ,
Жириновский заразился новым штаммом коронавируса "омикрон". Несколькими днями позже в ЦКБ угодил и ярый политический оппонент Владимира Вольфовича лидер КПРФ Геннадий Зюганов .
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