Медики не могут ее провести из-за текущего состояния здоровья

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который сейчас находится находится в больнице с коронавирусной инфекцией, требуется операция. В настоящий момент врачи рассматривают возможность ее проведения, однако, пока состояние депутата Госдумы этому мешает.

Об этом сообщает в пятницу, 18 февраля, телеграмм-канал РЕН-ТВ.

По данным издания, за последние дни, несмотря на то, что политику все еще периодически требуется поддержка ИВЛ, в здоровье Владимира Вольфовича наметилось некоторое улучшение.

"Это дает надежду на возможность провести операцию в скором времени", говорится в сообщении.

С чем именно связано хирургическое вмешательство, не уточняется.



Напомним, 9 февраля появилась информация о том, что лидер либеральных демократов госпитализирован в Центральную клиническую больницу. По данным СМИ, Жириновский заразился новым штаммом коронавируса "омикрон". Несколькими днями позже в ЦКБ угодил и ярый политический оппонент Владимира Вольфовича лидер КПРФ Геннадий Зюганов .

