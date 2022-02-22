Лидер РФ успокоил бывшие советские республики на фоне признания суверенитета ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин назвал спекуляциями сообщения о якобы планах Москвы восстановить Российскую империю. Об этом лидер нации заявил на сегодняшней встрече в Кремле с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как ожидается, во вторник, 22 февраля, главы двух государств подпишут декларацию о союзническом взаимодействии, что станет новым этапом в развитии отношений между Баку и Москвой.

Перед переговорами Путин сразу решил проинформировать Алиева о том, что происходит "у нас на украинском направлении", в том числе о принятом накануне решении руководства РФ признать независимость ДНР и ЛНР от Незалежной.

"Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.

Путин подчеркнул, что после распада СССР Москва признала все новые геополитические реалии и ведет активную работу по укреплению взаимоотношений с бывшими советскими республиками.

Кроме того, глава РФ коснулся темы урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, уже есть некоторые договоренности для обеспечения безопасности проживающих там людей, а также по торгово-экономическим вопросам и разблокирования транспорта.

"Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем", – резюмировал Путин.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Владимирович, прежде чем объявить о своем решении признать народные республики Донбасса суверенными государственными образованиями, обратился к гражданам России и прочитал целую историческую лекцию, как в начале прошлого века большевики во главе с вождем Лениным стали архитекторами Украины и как ее одаривали русскими землями.

