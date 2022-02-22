Путин ответил на заявления о планах восстановить Российскую империю

Путин ответил на заявления о планах восстановить Российскую империю
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер РФ успокоил бывшие советские республики на фоне признания суверенитета ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин назвал спекуляциями сообщения о якобы планах Москвы восстановить Российскую империю. Об этом лидер нации заявил на сегодняшней встрече в Кремле с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Как ожидается, во вторник, 22 февраля, главы двух государств подпишут декларацию о союзническом взаимодействии, что станет новым этапом в развитии отношений между Баку и Москвой.

Перед переговорами Путин сразу решил проинформировать Алиева о том, что происходит "у нас на украинском направлении", в том числе о принятом накануне решении руководства РФ признать независимость ДНР и ЛНР от Незалежной.

"Сразу же хочу сказать, мы видим спекуляции на эту тему, на тему о том, что Россия собирается восстановить империю, в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.

Путин подчеркнул, что после распада СССР Москва признала все новые геополитические реалии и ведет активную работу по укреплению взаимоотношений с бывшими советскими республиками.

Кроме того, глава РФ коснулся темы урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, уже есть некоторые договоренности для обеспечения безопасности проживающих там людей, а также по торгово-экономическим вопросам и разблокирования транспорта.

"Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем", – резюмировал Путин.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Владимирович, прежде чем объявить о своем решении признать народные республики Донбасса суверенными государственными образованиями, обратился к гражданам России и прочитал целую историческую лекцию, как в начале прошлого века большевики во главе с вождем Лениным стали архитекторами Украины и как ее одаривали русскими землями.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

Санкции после признания ДНР и ЛНР: чего ждать россиянам

В мире есть страна, которая уже прошла подобный путь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей