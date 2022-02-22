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Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что российский лидер Владимир Путин не включен в список санкционных ограничений, которые Европейский союз вводит против нашей страны.
Любопытно, что европейцы обещали наказать всех, кто причастен к решению признать Луганскую и Донецкую народные республики независимыми государствами. Однако включать Владимира Владимировича в черный список государственные деятели Евросоюза все же не стали.
Ранее в прессе появились детали очередного санкционного удара по Российской Федерации.
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