Европа наносит новый удар по нашей стране

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что российский лидер Владимир Путин не включен в список санкционных ограничений, которые Европейский союз вводит против нашей страны.



Любопытно, что европейцы обещали наказать всех, кто причастен к решению признать Луганскую и Донецкую народные республики независимыми государствами. Однако включать Владимира Владимировича в черный список государственные деятели Евросоюза все же не стали.

Ранее в прессе появились детали очередного санкционного удара по Российской Федерации.