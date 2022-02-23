Присоединят вслед за Белоруссией: польский журналист "раскрыл" планы Путина на Казахстан

Присоединят вслед за Белоруссией: польский журналист "раскрыл" планы Путина на Казахстан
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский президент замыслил создать "Российский союз"

Такое мнение выразил автор Defence 24 Максимилиан Дура. Польский журналист уверен, что союзом с Белоруссией Россия не ограничится – мол, на очереди – Казахстан.

Дура указал на якобы сходство событий в двух странах – Москва, по его словам, ведет одну и ту же политику, недвусмысленно намекая соседям, что помочь им в силах только она.

В статье отмечается, что Россия планирует "подчинить" Казахстан. Как и после протестов в Белоруссии, вспыхнувших после избрания Александра Лукашенко президентом, наша страна усилила сотрудничество с Казахстаном в военной сфере. Якобы прикрываясь желанием помочь и обеспечить порядок, Россия увеличила число военных в стране. По мнению журналиста, это говорит о желании Москвы создать "Российский союз".

Помощь России обеим странам стала неким сигналом другим государствам – мол, не надейтесь на поддержку западных стран, рассчитывайте только на нас.

"экономическая ситуация в стране должна быть менее благополучной (...), тогда можно создать впечатление, что единственный способ поправить положение дел – установить (...) тесные отношения с Москвой",

– безапелляционно заявил Дура в своем материале.

На Казахстане репортер не остановился и обозначил дальнейшие "планы" России. Так, по его мнению, нашу страну могут позже заинтересовать Туркмения, Киргизия и Узбекистан.

Напомним, в феврале глава РФ Владимир Путин провел переговоры с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Президенты общались порядка трех часов. Подробности переговоров – в нашем материале.

Источник: Defence 24 ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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