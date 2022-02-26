Украина подождет: Байден уехал на выходные с женой на отдых

Украина подождет: Байден уехал на выходные с женой на отдых
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Главу государства раскритиковали за желание расслабиться в такой непростой период

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил немного отдохнуть от геополитики и украинского кризиса и отправился на выходные к себе домой вштат Делавэр. Америакнские журналисты упрекнули главу государства в своем материале, заявив, что тот позволил себе расслабиться на фоне боев за Киев.

В публичном расписании президента, обнародованного Белым домом, говорится, что Байден отправится в субботу в город Уилмингтон штата Дэлавер. В пятницу, 25 февраля, журналисты сфотографировали президента, когда тот садился в вертолет Marine One вместе со своей семидесятилетней супругой Джилл.

"Байден провел 28% первого года своего президентства именно в Дэлавере, чем вызвал гнев у общественников – они утверждают, что администрация не прозрачна в отношении деятельности действующего главы государства", – говорится в публикации издания The New York Post.

Американский лидер действительно проводит свободное время в штате Дэлавер. Так, в итальянских средствах массовой информации сообщили, что в конце года к нему с запросом обратился президент России Владимир Путин. В Кремле же не стали вдаваться в подробности, в Белом доме также не дали конкретного ответа. Однако президента Байдена, заверил обозреватель, "застали врасплох".

А не так давно Байдену досталось за его забор – оппозиционно настроенные общественники и журналисты раскрититковали администрацию в Белом доме за политику в области миграционного законодательства. За "открытые границы", утверждает автор, расплачиваются рядовые граждане – в том числе за новый забор, который позволил себе президент в Дэлавере.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

"Берите власть в свои руки": Путин обратился к украинцам

Президент обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине

Что случилось за ночь на Украине: последние данные на утро 26 февраля

Освободить от украинских войск смогли сразу несколько населенных пунктов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей