Главу государства раскритиковали за желание расслабиться в такой непростой период

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил немного отдохнуть от геополитики и украинского кризиса и отправился на выходные к себе домой вштат Делавэр. Америакнские журналисты упрекнули главу государства в своем материале, заявив, что тот позволил себе расслабиться на фоне боев за Киев.

В публичном расписании президента, обнародованного Белым домом, говорится, что Байден отправится в субботу в город Уилмингтон штата Дэлавер. В пятницу, 25 февраля, журналисты сфотографировали президента, когда тот садился в вертолет Marine One вместе со своей семидесятилетней супругой Джилл.

"Байден провел 28% первого года своего президентства именно в Дэлавере, чем вызвал гнев у общественников – они утверждают, что администрация не прозрачна в отношении деятельности действующего главы государства", – говорится в публикации издания The New York Post.

Американский лидер действительно проводит свободное время в штате Дэлавер. Так, в итальянских средствах массовой информации сообщили, что в конце года к нему с запросом обратился президент России Владимир Путин. В Кремле же не стали вдаваться в подробности, в Белом доме также не дали конкретного ответа. Однако президента Байдена, заверил обозреватель, "застали врасплох".

А не так давно Байдену досталось за его забор – оппозиционно настроенные общественники и журналисты раскрититковали администрацию в Белом доме за политику в области миграционного законодательства. За "открытые границы", утверждает автор, расплачиваются рядовые граждане – в том числе за новый забор, который позволил себе президент в Дэлавере.