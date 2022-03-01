"Ошибся буржуа": россияне изящно "опустили" обозвавшую Москву изгоем Британию

"Ошибся буржуа": россияне изящно "опустили" обозвавшую Москву изгоем Британию
Фото: pixabay.com
Наглое заявление местного министра вывело людей из себя

Руководительница главного внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс, уже прославившаяся на весь мир своими странными заявлениями, и на этот раз отличилась. Высокопоставленная британка пыталась убедить мировое пространство в том, что Россия стала настоящим изгоем в международном сообществе.

Таким заявлением глава британского МИД разразилась во время своей речи на заседании СПЧ Организации Объединенных Наций в Женеве. При этом Трасс подчеркнула, что западные силы делают все возможное для того, чтобы максимально надавить на нашу страну, а также лично на российского лидера Владимира Путина.

Высказывание британки получило широкий резонанс. Интернет-пользователи признались, что с радостью будут изолированы от западного мира, который в последнее время исповедует весьма странные ценности.

"Вот что мне нравится в Великом Русском языке, так это то, что подобных элементов, как Трасс, можно охарактеризовать одним емким словом! Но, я его не назову, поскольку оно непечатное", "От такой глупости лучше быть изолированными", "А мадам в меховой шапке не думает, что придет время, и на их режим тоже могут надавить?", "Мир уже начал понимать, кто изгой и главное зло", "Немного ошибся буржуа. США и страны Запада – вот кто изгои современного мира!" – пишут читатели.  

Другие также отметили, что подобного рода заявления никак не повлияют на Москву Мол, "собака лает, а караван идет".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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