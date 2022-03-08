Многих удивило внезапное "прозрение" француза

Ситуация на международной арене в последнее время существенно обострилась. Русофобские настроения захватили большую часть западных стран. На этом фоне весьма неожиданным выглядело заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Россия и российский народ достойны уважения.

Впрочем, многие отмечают желание французского главнокомандующего усидеть на двух стульях, также в глаза экспертов бросается тот факт, что слова Макрона частенько расходятся с его действиями.

Как бы там ни было, президент Пятой республики заявил, что Париж должен сделать все возможное для сохранения контактов с Москвой. Особенно он переживает за "человеческие связи" с нашими артистами, интеллектуалами и населением в целом.

"Всегда уважать Россию как страну и российский народ", – перечислил основы отношения Парижа к Москве Макрон.

Стоит отметить, что интернет-пользователи из РФ скептически отнеслись к заявлению президента Франции. Многим показалось, что тот перешел к более деликатной риторике, увидев мощь российской армии, символом которой сегодня стала буква "Z". Ее размещают на российских танках и другой технике, выполняющей военные задачи на территории Украины.

"Еще один прозрел. Вот что Z животворящий делает", "Словоблуд и пустослов, к тому же пустышка", "Что-то его туда-сюда мотает, как … отходы на ветру", "Макрон призвал "с уважением" вводить санкции и наносить прочий ущерб России", "На нашем континенте... вы, Европа, всего лишь малюсенький клочок в углу карты, а высокомерия-то", "Чего это Макрон вдруг разумные вещи заговорил? Владимир Путин во время разговора с ним обернулся медведем и объяснил правила приличия на политической арене?" – пишут читатели РИА "Новости".

Напомним, "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию специальной военной операции России.