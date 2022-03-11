Соответствующие данные показал проведенный опрос

Результаты опроса, который провели эксперты ВЦИОМа показывают, что 77,4% российских граждан полностью доверяют лидеру страны Владимиру Путину.



При этом отмечается, что 74,6% опрошенных жителей нашей страны одобряют работу Владимира Владимировича на посту главнокомандующего.

Стоит отметить, что уровень доверия к российскому главнокомандующему после 24 февраля только возрос и продолжает подниматься.

Напомним, 24 февраля российское руководство приняло вынужденной решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. "Утро" продолжает следить за развитием событий.