Более 77% россиян доверяют действиям Путина

Соответствующие данные показал проведенный опрос

Результаты опроса, который провели эксперты ВЦИОМа показывают, что 77,4% российских граждан полностью доверяют лидеру страны Владимиру Путину.

При этом отмечается, что 74,6% опрошенных жителей нашей страны одобряют работу Владимира Владимировича на посту главнокомандующего.

Стоит отметить, что уровень доверия к российскому главнокомандующему после 24 февраля только возрос и продолжает подниматься.

Напомним, 24 февраля российское руководство приняло вынужденной решение о проведении специальной военной операции на территории Украины. "Утро" продолжает следить за развитием событий.

Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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