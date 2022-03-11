Соцсети продемонстрировали свою недружественную позицию по отношению к России

Сегодня, 11 марта, разгорелся огромный скандал вокруг компании Meta и подконтрольных ей социальных сетей. Организацию могут признать экстремистской. Многие государственные деятели уже отказались пользоваться недружественными ресурсами. Так, о решении уйти из Facebook и Instagram сообщил глава Мособласти Андрей Воробьев.



Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", губернатор подчеркнул, что считает действия перечисленных соцсетей "подлостью". Речь о том, что компания-владелец официально позволила размещать на своих ресурсах призывы к расправе над россиянами.

Также сегодня стало известно, что госслужащим в Санкт-Петербурге на официальном уровне запретили использовать для рабочей переписки такие популярные зарубежные мессенджеры, как WhatsApp и Viber. Такую информацию публикует интернет-издание "Радио 1".

Напомним, сегодня Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram.