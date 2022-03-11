Глава Подмосковья отказался пользоваться Facebook и Instagram

Соцсети продемонстрировали свою недружественную позицию по отношению к России

Сегодня, 11 марта, разгорелся огромный скандал вокруг компании Meta и подконтрольных ей социальных сетей. Организацию могут признать экстремистской. Многие государственные деятели уже отказались пользоваться недружественными ресурсами. Так, о решении уйти из Facebook и Instagram сообщил глава Мособласти Андрей Воробьев.

Как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", губернатор подчеркнул, что считает действия перечисленных соцсетей "подлостью". Речь о том, что компания-владелец официально позволила размещать на своих ресурсах призывы к расправе над россиянами.

Также сегодня стало известно, что госслужащим в Санкт-Петербурге на официальном уровне запретили использовать для рабочей переписки такие популярные зарубежные мессенджеры, как WhatsApp и Viber. Такую информацию публикует интернет-издание "Радио 1".

Напомним, сегодня Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Киев готовил удар по Белоруссии: Лукашенко показал карту

Минск благодарен Москве за превентивный удар по позициям ВСУ

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram

Ведомство ответило на призыв к насилию в отношении россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей