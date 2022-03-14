Нидерланды и Австралия потребовали от России компенсации за крушение МН17

Нидерланды и Австралия потребовали от России компенсации за крушение МН17
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Иск подан в Международную организацию гражданской авиации

Нидерланды и Австралия заявили, что ответственность за крушение малайзийского "Боинга" на юго-востоке Украины должна нести Россия. Соответствующую жалобу они подали в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

На сайте голландского правительства сообщается, что они вели консультации с австралийскими коллегами на этот счет с 2018 года, поэтому с сегодняшними событиями на Украине иск в ИКАО не связан.

Между тем глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра высказал иную точку зрения:

"Правительство будет делать все, что в его силах, чтобы призвать Россию к ответу за сбитый MH17. (…) Нынешние события в Украине подчеркивают жизненно важное значение этого",

– приводит слова министра пресс-служба.

Крушение пассажирского Boieng рейса MH17 произошло летом 2014 года на Украине. Киев обвинил ополченцев Донбасса, что это они сбили самолет из предоставленного им Россией ЗРК "Бук". В России и ДНР это отрицают. В марте 2020 г. в Гааге начался судебный процесс по этому делу.

В декабре 2021 г. прокуратура Нидерландов, представляющая сторону обвинения, потребовала приговорить к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Кроме того, в Нидерландах заявили, что виновные должны выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе много миллионную компенсацию. Признав Россию ответственной за крушение, обвинители хотят заставить ее выплатить деньги.

Ранее бывший сотрудник СБУ рассказал, что в день крушения малайзийского "Боинга" представители ВВС США устроили совещание с военным руководством Украины в аэропорту Днепропетровска. 

Источник: Кабмин Нидерландов ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Путин обратился к Макрону и Шольцу с просьбой

Высокопоставленные политики обсудили украинский кризис по телефону

"Не должна прогибаться": Россия отказалась менять курс из-за давления Запада

Москва не собирается выпрашивать отмену санкций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей