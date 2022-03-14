Иск подан в Международную организацию гражданской авиации

Нидерланды и Австралия заявили, что ответственность за крушение малайзийского "Боинга" на юго-востоке Украины должна нести Россия. Соответствующую жалобу они подали в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

На сайте голландского правительства сообщается, что они вели консультации с австралийскими коллегами на этот счет с 2018 года, поэтому с сегодняшними событиями на Украине иск в ИКАО не связан.

Между тем глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра высказал иную точку зрения:

"Правительство будет делать все, что в его силах, чтобы призвать Россию к ответу за сбитый MH17. (…) Нынешние события в Украине подчеркивают жизненно важное значение этого",

– приводит слова министра пресс-служба.

Крушение пассажирского Boieng рейса MH17 произошло летом 2014 года на Украине. Киев обвинил ополченцев Донбасса, что это они сбили самолет из предоставленного им Россией ЗРК "Бук". В России и ДНР это отрицают. В марте 2020 г. в Гааге начался судебный процесс по этому делу.

В декабре 2021 г. прокуратура Нидерландов, представляющая сторону обвинения, потребовала приговорить к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Кроме того, в Нидерландах заявили, что виновные должны выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе много миллионную компенсацию. Признав Россию ответственной за крушение, обвинители хотят заставить ее выплатить деньги.

Ранее бывший сотрудник СБУ рассказал, что в день крушения малайзийского "Боинга" представители ВВС США устроили совещание с военным руководством Украины в аэропорту Днепропетровска.