Куала-Лумпур требует открытости и прозрачности процесса

Малайзия присоединится к иску Австралии и Нидерландов в отношении России по делу о гибели "Боинга" МН17 малайзийской авиакомпании в небе над воюющим Донбассом в июле 2014 года. При этом Куала-Лумпур будет настаивать на полной открытости процесса и предъявлении доказательств, заявил министр транспорта страны Ви Ка Сионг в среду, 16 марта.

"Правительство Малайзии подтверждает свою приверженность открытости судебного процесса в соответствии с международным законодательством против сторон, ответственных за ужасную трагедию 17 июля 2014 года", – цитирует РИА "Новости" министра.

Он добавил, что Куала-Лумпур намерен добиться справедливости для семей погибших, включая 43 граждан Малайзии, которые находились на борту MH17.

По его словам министра, власти страны одинаково привержены и обеспечению того, чтобы судебный процесс был открытым и прозрачным, заслуживающим доверия и убедительным, и основывался на доказательствах.

Напомним, накануне стало известно, что Нидерланды и Австралия заявили об ответственности именно России за катастрофу "Боинга" под Донецком. Они подали иск в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), в котором требуют проведения судебного разбирательства и выплаты Москвой компенсаций за гибель малайзийского самолета.

