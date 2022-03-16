Свое негодование иностранцы выразили в Сети

В последнее время западные политики и представители прессы соревнуются в том, как бы посильнее задеть нашу страну и особенно главнокомандующего России Владимира Путина. Любопытно, что такое поведение раздражает даже простых жителей зарубежных государств. Так, шквал критики со стороны зрителей обрушился на французский телеканал, который удумал снять передачу про Владимира Владимировича.



На канале LCI вышел спецвыпуск о российской операции на территории украинского государства. В этой программе ведущая Рут Элкриф решила пообсуждать с иностранными экспертами "что творится в голове у Владимира Путина". Иностранке почему-то непонятно, какие мысли могли подтолкнуть нашего президента встать на защиту замученных украинскими силовиками донбасских республик.

Впрочем, простые зрители явно более трезво смотрят на ситуацию и понимают, как на самом деле обстоят дела.

"Рут, как лучшая подруга президента Эммануэля Макрона, конечно, очень беспристрастная журналистка", – делится своими мыслями один из комментаторов в Twitter.

Другие обратили внимание, что антироссийская повестка тиражируется на фоне предстоящих выборов во Франции. Многие считают, что властям и прессе лучше обратить внимание на происходящее внутри государства.

"Думаю, у Путина в голове все как-то лучше структурировано, чем у Макрона", – указал один из интернет-пользователей.

К слову, сегодня, 16 марта, глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что развернувшаяся в международном пространстве ситуация по факту является борьбой за будущее устройство мира.