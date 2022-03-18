Болгария высылает 10 российских дипломатов

Им дали 72 часа, чтобы собраться и покинуть страну

София объявила персонами non grata десять российских дипломатов. Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 18 марта, со ссылкой на посольство РФ в Болгарии.

Выехать с территории Болгарии они должны в течение 72 часов. Как отметили в МИД Болгарии, им передали информацию, что российские представители занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции.

Ранее трех дипломатических работников России выслали из Словении из-за подозрений в шпионской деятельности. В МИД РФ предупредили об ответных шагах.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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