Болгария высылает 10 российских дипломатов

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София объявила персонами non grata десять российских дипломатов. Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 18 марта, со ссылкой на посольство РФ в Болгарии.
Выехать с территории Болгарии они должны в течение 72 часов. Как отметили в МИД Болгарии, им передали информацию, что российские представители занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции.
Ранее трех дипломатических работников России выслали из Словении из-за подозрений в шпионской деятельности. В МИД РФ предупредили об ответных шагах.
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