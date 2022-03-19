Хотят видеть Россию колонией: эксперт объяснил нелюбовь Запада к Путину

Хотят видеть Россию колонией: эксперт объяснил нелюбовь Запада к Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Отношение зарубежных стран к нашей ярко проиллюстрировал недавний случай

Эксперт на примере шумихи, которую подняли зарубежные журналисты после технического сбоя во время трансляции концерта в Лужниках, объяснил, почему Запад не любит главу РФ Владимира Путина.

Глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай напомнил, что западные СМИ раздули целую сенсацию после того, как трансляция речи президента прервалась. Позже выступление Путина повторили полностью – заминка была вызвана сбоем на сервере, ничего страшного не произошло. Этот случай также показывает отношение Запада к нашей стране и ее лидерам, уверен эксперт.

По словам собеседника ФАН, зарубежным государствам исторически не нравилось существование сильной России. Они враждебно настроены и к нашей стране, которую "предпочли бы видеть колонией", и к ее президентам.

"На Западе будут плохо относиться к любому лидеру России, и, поскольку таковым сейчас является Владимир Путин, они очень плохо настроены по отношению к нему", – заявил Бородай.

Подобное отношение Запад демонстрировал десятилетиями.

Напомним, в своей речи на концерте, посвященном присоединению полуострова к России, Путин напомнил, что наша страна вытащила Крым и Севастополь из унизительного состояния, в котором они пребывали, будучи в составе Украины. Высказался глава РФ и о спецоперации нашей страны на территории соседнего государства.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Частное решение трех европейских лидеров по Украине вызвало в ЕС "скрежет зубов" - СМИ

Официальным лицам придется объясняться перед коллегами за свою авантюру

Ведьма Елена Голунова предрекла миру тяжелые испытания в 2022 году

Яновидящая увидела смерти людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей