Отношение зарубежных стран к нашей ярко проиллюстрировал недавний случай

Эксперт на примере шумихи, которую подняли зарубежные журналисты после технического сбоя во время трансляции концерта в Лужниках, объяснил, почему Запад не любит главу РФ Владимира Путина.

Глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай напомнил, что западные СМИ раздули целую сенсацию после того, как трансляция речи президента прервалась. Позже выступление Путина повторили полностью – заминка была вызвана сбоем на сервере, ничего страшного не произошло. Этот случай также показывает отношение Запада к нашей стране и ее лидерам, уверен эксперт.

По словам собеседника ФАН, зарубежным государствам исторически не нравилось существование сильной России. Они враждебно настроены и к нашей стране, которую "предпочли бы видеть колонией", и к ее президентам.

"На Западе будут плохо относиться к любому лидеру России, и, поскольку таковым сейчас является Владимир Путин, они очень плохо настроены по отношению к нему", – заявил Бородай.

Подобное отношение Запад демонстрировал десятилетиями.

Напомним, в своей речи на концерте, посвященном присоединению полуострова к России, Путин напомнил, что наша страна вытащила Крым и Севастополь из унизительного состояния, в котором они пребывали, будучи в составе Украины. Высказался глава РФ и о спецоперации нашей страны на территории соседнего государства.