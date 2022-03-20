Если военные действия начнутся, на границах с Канадой и Мексикой будут наблюдаться пробки

Поддержка, которую западные обыватели стремятся выразить украинцам, напоминает "военный вуайеризм". А недавние опросы говорят, что 38% населения Соединенных Штатов не готовы ринуться на защиту Родины в случае нападения, пишет журналист The Spectator Лайонель Шрайвер.

Автор материала ссылается на одно из исследований специалистов Квиннипэкского университета, где говорится, что указанный процент опрошенных откажется принимать участие в боевых действиях в случае полномасштабного конфликта – а это 125 миллионов граждан, которые встанут в пробках на границах у Канады и Мексики.

Результаты проведенного опроса для действующей администрации, указывает Шрайвер, довольно не привлекательны. К тому же, ответы действительно удивляют, ведь никто не принуждал респондентов к искренности – они вполне могли "обмануть" социологов, раз правдивый ответ представляется не особо приемлемым в нормальном обществе, однако не стали.

Впрочем, что касается западного населения, оно давно привыкло к некоей отдаленности от военных конфликтов и обеспечило себя удобной комфортабельной жизнью, что позволяет смотреть на военные действия в других странах под определенным углом. При этом на Западе давно намечается анти-патриотическая культурная тенденция, в рамках которой всплывающие лидеры общественных мнений говорят, как плохо любить родную страну.

"Наша отчужденность и пожимание плечами, безразличие – та слабость, которую видит Владимир Путин. Честно признаться, я, как гражданин США, не знаю, как сам бы реагировал, если бы Штаты подверглись нападению. В экстремальных обстоятельствах можно раскрыть определенные черты характера, которые недоступны в спокойное время", – считает журналист.

При этом Шрайвер считает себя, как и остальных американцев, человеком мягким и избалованным.