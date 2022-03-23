Под запретом может оказаться и георгиевская ленточка

Попытки Запада оказать давление на Россию из-за решения о начале специальной военной операции по обеспечению безопасности независимых республик Донбасса, кажется, вышли на принципиально новый уровень. Так, власти Литвы, видимо, захотели побороться за звание страны, принявшей самые неадекватные санкции.

Вильнюс решил не отставать от своих партнеров по Евросоюзу и активно включился в противостояние с Москвой. Война нашей стране объявлена на уровне алфавита, причем, латинского. Парламент прибалтийской республики хочет запретить букву Z, которую в ходе спецоперации используют российские военнослужащие.

Как сообщает агентство DELFI, депутаты планируют приравнять латинскую Z к нацистской или коммунистической символике. Увы, литовские политики поставили в один ряд исторические режимы Советского Союза и гитлеровской Германии. Более того, под запрет может попасть и георгиевская ленточка – символ победы СССР в Великой Отечественной войне.

Соответствующие законодательные поправки уже внесены в парламент Литвы. Они предполагают ужесточение статей кодекса Административных правонарушений. Депутаты предлагают наказывать граждан, которые публично использует запрещенную символику, штрафом в размере от трех до пяти сотен евро.

Авторы законопроекта, видимо, параллельно ведут охоту на ведьм. Они указали, что георгиевскую ленточку в целях пропаганды использует местная "пятая колонна". По их словам, этот символ якобы вносит раздор среди литовцев.

Ранее в Министерстве обороны России объяснили значение символов, которые применяются в ходе спецоперации на Украине.