Чиновники объявили войну топонимам

Некоторые западные страны после начала специальной военной операции по защите мирного населения независимых ДНР и ЛНР устроили настоящее соревнование, кто придумает более абсурдный способ борьбы с Россией. Речь идет даже не о санкциях против нашей страны. Чешские политики докатились до войны с топонимами, за что нарвались на жесткую критику со стороны местных жителей.

Довольно странный метод давления на нашу страну избрали чиновники из администрации города Ческа-Липа. Инициативная группа во главе с мэром, выступающая против спецоперации, решила переименовать улицы, названия которых имеют отношение к России. Об этом сообщает портал iDNES.

Глава города Йитка Вольфова предложил придумать новые названия для улиц "Российская" и "Московская". Однако местные жители инициативу политика не поддержали, а его самого обвинили в "идиотском" методе борьбы.

Граждане создали петицию против переименования улиц, под которой подписались уже несколько сотен граждан. Жители чешского города подчеркнули, что эти названия существуют уже более 70 лет, поэтому они не понимаю, для чего их нужно трогать. Инициативу политиков горожане назвали популизмом. Люди призвали местных чиновников подумать об интересах граждан.

К слову, власти Литвы тоже отличились абсурдной попыткой борьбы с Россией. Ранее в парламенте республики предложили запретить латинскую букву Z.