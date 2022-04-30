Советники разочаровываются в президенте США

В команде Джо Байдена наблюдается паника – как утверждает официальный представитель российского МИД Мария Захарова, чиновники массово покидают американскую столицу из-за упаднических настроений, царящих в государственном аппарате.

Захарова заявила, что причина заключается в отсутствии доверия государственных служащих к самому Джо Байдену. Так, зампомощника главы государства по национальной безопасности Далип Сингх вдруг решил отдохнуть. Вслед за ним в отставку отправятся еще два человека – советник Байдена по связям с общественностью Седрик Ричмонд и куратор климатической повестки Джина Маккарти. В раздумьях по поводу бегства и экс-глава госдепартамента Джон Керри.

Российская госслужащая считает, что однажды контроль над Конгрессом может перейти в руки республиканской партии. В таком случае пройдутся по всем: по публичным слушаниям затаскают и Викторию Нуланд, и официального представителя Пентагона Джона Кирби.

Ранее Кирби раскритиковал решение Индонезии пригласить президента Российской Федерации Владимира Путина, заявив, что шаги Джакарты в этом направлении "неуместны". Американский чиновник также считает, что у главы РФ нет права на участие в саммите "Большой двадцатки".