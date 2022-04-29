США требуют международной изоляции для главы России

Предполагаемый визит Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии является "неуместным". Такую оценку дал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время выступления на CNN, передает Newsweek.

Напомним, ранее президент Индонезии Джоко Видодо провел общение с Владимиром Путиным по поводу участия президента России во встрече G20. Он заявил, что лидер РФ дал ему свое согласие.

Кирби считает, Путин "категорически не должен" являться на саммит в этом году. Он возмутился тем, что после событий на Украине мировое сообщество относится к российской власти так, будто все в порядке. Это, по его мнению, не так.

Пресс-секретарь заявил, что российский лидер сам изолировал Россию, поэтому должен оставаться в изоляции со стороны международного сообщества. При этом он отказался отвечать на вопрос, считают ли США приглашение Путина на саммит G20 индонезийской стороной "ошибкой".

Ранее Джо Байден заявлял, что Россию следует исключить из "Большой двадцатки" из-за начала спецоперации на Украине.