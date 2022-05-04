Дипломат отреагировала на новое заявление Брюсселя

В российском МИД оценили подготовку Евросоюзом новых санкций против России из-за продолжения спецоперации на Украине. Слова официального представителя ведомства Марии Захаровой приводит "Радио Sputnik".

Напомним, в рамках шестого пакета санкций Европа предлагает отключение Сбербанка, Москредит банка и Россельхозбанка от SWIFT. Также туда собираются включить лиц, которых Евросоюз считает ответственными "за военные преступления в Буче". По данным СМИ, ограничения могут коснуться и Патриарха Кирилла. Последней мерой станет поэтапный отказ от российской нефти.

"Скажу так: если они хотят сделать нам по-настоящему больно, пусть отменят сами себя, мы будем скучать", – передает слова Захаровой URA.RU.

Ранее дипломат заявила, что в последнее время в аппарате Белого дома царит паника.