Варшава не видит никакого преступления в инциденте

Министерство иностранных дел Польши заявило, что понимает "серьезность" ситуации в связи с нападением на посла Российской Федерации Сергея Андреева. По словам официального представителя ведомства Лукаша Ясины, МИД "наблюдает" за происходящим.

Напомним, 9 мая Андреев приехал на мемориал советским воинам в Варшаве, где ему преградили путь агрессивно настроенные местные жители с гражданами Украины, выкрикивая оскорбления. Посла стали поливать красной краской. Спустя некоторое время посла вывели сотрудники правоохранительных органов, оттеснившие толпу.

А глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал нападение на российского посла "законным и понятным".