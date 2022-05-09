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Министерство иностранных дел Польши заявило, что понимает "серьезность" ситуации в связи с нападением на посла Российской Федерации Сергея Андреева. По словам официального представителя ведомства Лукаша Ясины, МИД "наблюдает" за происходящим.
Напомним, 9 мая Андреев приехал на мемориал советским воинам в Варшаве, где ему преградили путь агрессивно настроенные местные жители с гражданами Украины, выкрикивая оскорбления. Посла стали поливать красной краской. Спустя некоторое время посла вывели сотрудники правоохранительных органов, оттеснившие толпу.
А глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал нападение на российского посла "законным и понятным".
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