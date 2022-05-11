Подобные заявления вовсе не приводят к урегулированию ситуации

Резолюция сейса Литва о признании Российской Федерации "террористическм государством" носит экстремистский характер, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам чиновницы, парламентарии восточноевропейского государства вовсе не стремились урегулировасить ситуацию на Украине подобным решением.

Как указала Захарова, Вильнюс мог бы с 2014 года хоть раз высказаться за выполнение "Минска" украинскими властями и проявить озабоченность судьбами населения Донбасса, которое методично подвергалось чисткам, передает RT.

В МИД также напомнили, что Литва, как член Серовеатлантического альянса, никогда не проявляла озабоченность антизаконными действиями НАТО – в пример Захарова привела Югославию, Ирак и Афганистан.

Сам сейм Литвы в своем решении сослался на "массовые военные преступления", неким образом совершаемые российскими войсками на Украине.