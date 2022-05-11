Захарова назвала экстремистским решение Литвы признать Россию "страной-террористом"

Захарова назвала экстремистским решение Литвы признать Россию "страной-террористом"
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Подобные заявления вовсе не приводят к урегулированию ситуации

Резолюция сейса Литва о признании Российской Федерации "террористическм государством" носит экстремистский характер, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. По словам чиновницы, парламентарии восточноевропейского государства вовсе не стремились урегулировасить ситуацию на Украине подобным решением.

Как указала Захарова, Вильнюс мог бы с 2014 года хоть раз высказаться за выполнение "Минска" украинскими властями и проявить озабоченность судьбами населения Донбасса, которое методично подвергалось чисткам, передает RT.

В МИД также напомнили, что Литва, как член Серовеатлантического альянса, никогда не проявляла озабоченность антизаконными действиями НАТО – в пример Захарова привела Югославию, Ирак и Афганистан.

Сам сейм Литвы в своем решении сослался на "массовые военные преступления", неким образом совершаемые российскими войсками на Украине.

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей