В Москве отреагировали на громкие слова спецслужб США

У Российской Федерации отсутствуют планы о введении военного положения. Соответствующее заявление сделал сегодня, 11 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Национальной разведки Соединенных Штатов Аврил Хейнс.

Ранее Хейнс заявила, выступая на слушаниях в конгрессе США, что события на Украине привели к "ситуативному" урегулированию вопросов в Кремле, вынудив Москву пойти на некие радикальные шаги. Американская чиновница тогда же выразила уверенность, что ситуация в Незалежной пойдет по непредсказуемому сценарию, что якобы и вынудит пойти РФ на такие меры, как введение военного положения.

Позднее Песков заявил, что подобные меры вводиться не будут – такие планы у российской стороны отсутствуют. Что касается переговорного процесса с Украиной, то его, со слов пресс-секретаря президента России, можно охарактеризовать в настоящее время как "вялый" и "нерезультативный", уточняет телеканал "360".