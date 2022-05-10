В разведке США сделали резкое заявление о победе России в Донбассе

В разведке США сделали резкое заявление о победе России в Донбассе
Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Американцы оценили будущее мирных переговором между Киевом и Москвой

Глава Нацразведки США Эврил Хейнс сделала резкое заявление о перспективной победе России в противостоянии на Донбассе. Ее слова приводит "Украина.ру".

Она сообщила, что в ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория". При этом перспектив для успешных переговоров между Киевом и Москвой она не видит.

Хейнс не исключила вероятности переброски российских войск на Одессу в ближайшее время. По ее словам, Россия готовится к длительному конфликту. 

"Победа России на Донбассе не положит конец войне", – заявила она.

США, также отметила чиновница, видят признаки того, что российская сторона хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье. 

Во время празднования 9 Мая на Красной площади Владимир Путин заявил, что начало спецоперации на Украине дало упреждающий отпор противнику – это было единственно правильным решением в сложившейся ситуации. Президент сообщил, что НАТО активно наращивали присутствие военных сил на востоке и готовили нападение на Крым.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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