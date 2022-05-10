Американцы оценили будущее мирных переговором между Киевом и Москвой

Глава Нацразведки США Эврил Хейнс сделала резкое заявление о перспективной победе России в противостоянии на Донбассе. Ее слова приводит "Украина.ру".

Она сообщила, что в ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться "более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория". При этом перспектив для успешных переговоров между Киевом и Москвой она не видит.

Хейнс не исключила вероятности переброски российских войск на Одессу в ближайшее время. По ее словам, Россия готовится к длительному конфликту.

"Победа России на Донбассе не положит конец войне", – заявила она.

США, также отметила чиновница, видят признаки того, что российская сторона хочет расширить сухопутный мост в Приднестровье.

Во время празднования 9 Мая на Красной площади Владимир Путин заявил, что начало спецоперации на Украине дало упреждающий отпор противнику – это было единственно правильным решением в сложившейся ситуации. Президент сообщил, что НАТО активно наращивали присутствие военных сил на востоке и готовили нападение на Крым.