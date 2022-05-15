"Надоела мирная жизнь?": собравшейся в НАТО Финляндии напомнили постыдную страницу истории

"Надоела мирная жизнь?": собравшейся в НАТО Финляндии напомнили постыдную страницу истории
Фото: www.pixabay.com
Рогозин резко отреагировал на заявление Хельсинки

Сегодня, 15 мая, финские власти официально объявили о своем желании стать частью Североатлантического альянса. Решение Хельсинки отказаться от многолетнего нейтралитета вызвало широкий резонанс и очевидную обеспокоенность Москвы. Своим мнение по поводу происходящего поделился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Известный государственный деятель решил напомнить, чем занимались прадеды нынешних финнов во время Великой Отечественной войны. Рогозин отметил, что в тот тяжелый период каждый четвертый житель Карелии был заточен в финском концентрационном лагере.

Такая позорная страница в истории Хельсинки должна была сдержать современных политиков от наращивания эскалации на международной арене. Очевидно, что появление натовских войск в непосредственной близости от второго по значимости российского города – Санкт-Петербурга, не может не беспокоить Кремль. Однако, судя по всему, Хельсинки готов пойти на этот шаг.

Рогозин напомнил, что фашистски настроенные финны в военное время считали русских, белорусов и украинцев "ненациональным населением" и фактически морили узников концлагерей голодом. Как известно, война фашистов против нашей страны закончилась их тотальным разгромом.

"Финны, вам так надоела мирная, сытая жизнь? Захотелось снова строить концлагеря для русских?" – написал в своем телеграм-канале Рогозин.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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