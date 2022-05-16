Эрдоган отказался пускать Финляндию и Швецию в НАТО

Эрдоган отказался пускать Финляндию и Швецию в НАТО
Реджеп Эрдоган. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент отсоветовал странам пытаться его переубедить

Решение финских и шведских властей стать частью Североатлантического альянса стало важной темой международной повестки. Западные страны активно выступают за включение соседей России в военную коалицию, однако в НАТО нашлись и противники таких действий. Резко против выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что не может поддержать стремление Хельсинки и Стокгольма стать частью западной коалиции. При этом Эрдоган отметил, что представителям Финляндии и Швеции даже не стоит тратить время на бесполезные поездки в Турцию – переубедить главнокомандующего им не удастся.

Эрдоган напомнил, что власти двух стремящихся в Североатлантический альянс стран накладывали санкционные ограничения на Турцию. Президент подчеркнул, что никогда не станет поддерживать совершивших такие недружественные действия в отношении его родины.

Президент турецкого государства заявил, что, на его взгляд, среди парламентариев Швеции и Финляндии есть "сторонники терроризма". Как бы там ни было, Анкара не станет менять свою позицию и отказывается поддержать вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

К слову ранее Владимир Путин оценил угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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