Президент отсоветовал странам пытаться его переубедить

Решение финских и шведских властей стать частью Североатлантического альянса стало важной темой международной повестки. Западные страны активно выступают за включение соседей России в военную коалицию, однако в НАТО нашлись и противники таких действий. Резко против выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.



Глава турецкого государства подчеркнул, что не может поддержать стремление Хельсинки и Стокгольма стать частью западной коалиции. При этом Эрдоган отметил, что представителям Финляндии и Швеции даже не стоит тратить время на бесполезные поездки в Турцию – переубедить главнокомандующего им не удастся.

Эрдоган напомнил, что власти двух стремящихся в Североатлантический альянс стран накладывали санкционные ограничения на Турцию. Президент подчеркнул, что никогда не станет поддерживать совершивших такие недружественные действия в отношении его родины.

Президент турецкого государства заявил, что, на его взгляд, среди парламентариев Швеции и Финляндии есть "сторонники терроризма". Как бы там ни было, Анкара не станет менять свою позицию и отказывается поддержать вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО.

К слову ранее Владимир Путин оценил угрозу вступления Финляндии и Швеции в НАТО.