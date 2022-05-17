Лидер не увидел угрозы со стороны государств

Западная пресса оценила высказывание Владимира Путина о перспективном расширении Североатлантического альянса с помощью Швеции и Финлядии. Издание Financial Times пишет, что российский президент послал двум странам сигнал.

Напомним, ранее во время саммита ОДКБ Путин указал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России непосредственной угрозы, передает РИА ФАН. Однако размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах повлечет ответную реакцию со стороны Москвы.

Журналисты FT полагают, что так российский президент дал двум государствам понять, что согласен с их решением вступить в НАТО.

"Его комментарии, по-видимому, указывают на то, что Кремль мог бы жить с членством Финляндии и Швеции в НАТО при условии, что военный альянс не будет направлять оружие или войска в эти две страны – как это было в странах Балтии и Восточной Европе в преддверии вторжения России в Украину",

– указывается в статье.

Швеция заявляла, что против размещения на своей территории военных баз альянса или ядерных ракет. Финляндия же в минувшие воскресенье указала, что никаких условий своего членства не выдвигает.

Единственной "занозой в боку" по вопросу расширения НАТО является турецкий лидер Реджеп Эрдоган, который в понедельник снова заявил, что выступает против кандидатур Швеции и Финляндии.