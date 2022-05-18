Анкара выдвинула целый манифест

Анкара потребовала от Североатлантического альянса выполнения ряда условий, при реализации которых готова одобрить вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО. Основные требования связаны с борьбой в Скандинавии организаций, деятельность которых Анкара считает террористической.

Как пишет Sabah, турецкая сторона намерена передать кандидатам манифест со всеми условиями. При выполнении всех пунктов Турция не будет возражать против членства двух государств в альянсе.

Так, Турция требует признать Рабочую партию Курдистана террористической и отказаться от принятися членов РПК в парламенты обеих стран. Вместе с тем Турция настаивает на прекращении поддержки формирований курдов под предлогом противодействия ИГ* (запрещено в РФ).

Дальнейшие пункты также касаются РПК: Турция требует избегать всяческих контактов с ее руководством и ускорить экстрадицию "террористов" по своему запросу, а также блокировать банковские счета "террористических организаций" в Швеции и Финляндии, равно как и прекратить собирать средства для таковых под видом НПО.

Ранее же сообщалось, что Анкара требует от Штатов снятия санкций за приобретение российских ЗРК С-400 и возвращения в программу по подготовке пилотов F-35. Хотя ранее глава государства Реджеп Тайип Эрдоган высказался против членства Финляндии и Швеции.