В кабмине раскрыли тайну "ядерного чемоданчика" Путина

В кабмине раскрыли тайну "ядерного чемоданчика" Путина
Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Теперь известно, кто носит за президентом тот самый предмет

У российского лидера Владимира Путина на постоянной основе имеется доступ к "ядерному чемоданчику", сообщил зампред правительства России Юрий Борисов, выступая на просветительском марафоне "Знание".

Как указал вице-премьер, рядом с Верховным главнокомандующим всегда находятся два морских офицера. Они и носят "ядерный чемоданчик" – это устройство, предназначенное для активирования ядерного потенциала страны, передает URA.ru.

Борисов также напомнил, что ядерная доктрина Российской Федерации основана на применении оружия лишь в качестве ответного и встречного удара – речь идет лишь об оборонительном характере, уточняет телеканал "360".

Ранее Борисов указал, что в России состоялись успешные испытания новейшего боевого лазерного комплекса "Пересвет", способного сжигать боевые дроны за пять секунд. Производство систем осуществляется в стране практически серийно. Разработка призвана обеспечить эффективную противокосмическую оборону Российской Федерации.

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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