"Буйный парень": Буш-младший отвел Саакашвили незавидную роль в "войне" с Россией

"Буйный парень": Буш-младший отвел Саакашвили незавидную роль в "войне" с Россией
Джордж Буш. Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Бывший президент не в восторге от украино-грузинского политика

Знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус поймали действительно крупную рыбу. На их розыгрыш повелся бывший американский главнокомандующий Джордж Буш-младший. Видный политик из США поделился с пранкерами весьма любопытной информацией, а также резко высказался по поводу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Так, оказалось, что бывший глава Соединенных Штатов Америки убежден в необходимости отправить Саакашвили на фронт. Экс-президент был уверен, что общается не с пранкерами, а украинским лидером Владимиром Зеленским. В итоге Буш заявил "главе Незалежной", что Саакашвили должен воевать против русских.

"Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", – объявил бывший глава американского государства.

При этом Буш признался, что считает Саакашвили "буйным парнем" и Америке пришлось серьезно повозиться с ним в Грузии.

Также в беседе во время розыгрыша американский политик подтвердил, что на территории украинского государства работали биолаборатории США. Буш похвалил "Зеленского" за то, что киевскому режиму удалось эвакуировать секретные лаборатории в безопасное место.

Кстати, недавно опростоволосился американский генерал. Военный нагло солгал об успехах украинской армии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей