Бывший президент не в восторге от украино-грузинского политика

Знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус поймали действительно крупную рыбу. На их розыгрыш повелся бывший американский главнокомандующий Джордж Буш-младший. Видный политик из США поделился с пранкерами весьма любопытной информацией, а также резко высказался по поводу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



Так, оказалось, что бывший глава Соединенных Штатов Америки убежден в необходимости отправить Саакашвили на фронт. Экс-президент был уверен, что общается не с пранкерами, а украинским лидером Владимиром Зеленским. В итоге Буш заявил "главе Незалежной", что Саакашвили должен воевать против русских.

"Позвольте мне спросить: есть ли на нем форма? Воюет ли он против русских? Он воюет против русских? Вы дали ему гражданство? Он должен сражаться против русских", – объявил бывший глава американского государства.

При этом Буш признался, что считает Саакашвили "буйным парнем" и Америке пришлось серьезно повозиться с ним в Грузии.

Также в беседе во время розыгрыша американский политик подтвердил, что на территории украинского государства работали биолаборатории США. Буш похвалил "Зеленского" за то, что киевскому режиму удалось эвакуировать секретные лаборатории в безопасное место.

Кстати, недавно опростоволосился американский генерал. Военный нагло солгал об успехах украинской армии.