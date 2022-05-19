Байдена уличили в коварном плане разрушить США

Байдена уличили в коварном плане разрушить США
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы с ужасом наблюдают за действиями их президента

Соединенные Штаты Америки уверено погружаются в глубокий кризис. Многие местные эксперты понимают, что виной плачевного положения является нынешний главнокомандующий США Джо Байден. Так, обозреватель американского издания The Federalist Джой Пулман прямо заявил, что президент ведет страну к уничтожению.

Американский эксперт отметил, что каждый сделанный Байденом шаг не решает существующие проблемы, а лишь усугубляет их или порождает новые.

В течение полутора лет жителям Соединенных Штатов Америки приходится наблюдать за провальной работой избранного президента и его команды. Эксперт отмечает, что действия Байдена похожи на сознательное стремление ликвидировать Град на холме.

"Некомпетентность достигла такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить США, насколько иначе он управлял бы страной?" – вопрошает Пулман.

Эксперт отметил, что вашингтонская администрация никак не борется с инфляцией и только усугубляет экономический кризис.

Тем временем, военная инфраструктура НАТО под руководством США продолжает приближаться к нашим границам. Не исключено, что уже скоро пушки альянса появятся под Петербургом.

Источник: The Federalist ✓ Надежный источник
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