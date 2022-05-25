Москва попросила посодействовать Африканский союз

Глава российского МИД Сергей Лавров обратился с призывом к странам Африки по поводу введенных Западом санкций против России. По его словам, африканские государства должны потребовать отмены западных рестрикций. Его слова приводит "Интерфакс".

Дипломат отметил, что, несмотря на санкционное давления, Москва выполняет и продолжит выполнять свои обязательства по международным контрактам в части поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других необходимых товаров.

"Одновременно призываем наших друзей, Африканский союз, настойчиво потребовать от Запада отмены незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру", – отметил министр.

Лавров полагает, что в этой ситуации наиболее принципиальное влияние должен оказать генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, африканские страны крайне зависимы от экспорта российской сельхозпродукции и являются наиболее уязвимыми по вопросу продовольственной безопасности.