Стране нет дела до роскоши и товаров премиум-сегмента, указал президент

Для Российской Федерации имеет значение не возможность закупок предметов роскоши и дорогих авто, а развитие инженерной и научной мысли, указал сегодня, 26 мая, в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме президент страны Владимир Путин.

Что касается россиян, желающих приобрести товары класса "люкс", для них указанная возможность сохраняется, хотя теперь цена будет выше прежней. Однако те, кто ездил "на мерседесах" 600-й модели, мало теряют – в целом для богатых россиян все останется прежним. Такие товары будут завозиться "откуда угодно". Однако это не имеет для страны никакого значения – перед Россией стоят куда более насущные и важные задачи.

"Крайне важны инженерные и научные центры, которые составляют базу для отечественного развития. Вот о чем нам необходимо и работать", – высказался глава государства в ходе выступления.



Ранее президент Российской Федерации заявил в ходе публичного выступления, что бесконечное изъятие российских активов в зарубежных странах ничем хорошим не закончится – подобное поведение подрывает устои глобальной финансовой системы.