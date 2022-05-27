Варшаве даже не придется вводить войска, считает обозреватель

Варшава нацелена на "мягкую аннексию" западных регионов Украины, считает обозреватель Пепе Эскобар. По мнению журналиста, Варшава давно стремится к усилению собственного политического и экономического влияния на указанной территории, которые считает исторически своими.

Более того, Эскобар уверен, что польской стороне не придется вводить туда военный контингент, передает телеканал "360". Учитывая , что поляков наделят правом избрания в органы государственной власти на Украине и возможностью вершить правосудие в Конституционном суде, Киев нацелен на полную передачу регионов польской стороне, пишет РИА ФАН.

Как отмечает источник, ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об установлении особого правового статуса в Незалежной для польских граждан. Рассмотрение документа должно состояться в ближайшее время.

По мнению военного аналитика Александра Михайлова, для украинской администрации самый подходящий вариант – разделение страны по югославскому сценарию, при котором южные области отойдут Российской Федерации, пять западных – Польше. Киеву же останутся центральные регионы страны, которая будет лишена выхода к морю. За эти области ВСУ, к тому же, еще предстоит побороться.