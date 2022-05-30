"Впереди кровавые войны": на Украине озвучили страшный прогноз для Европы

"Впереди кровавые войны": на Украине озвучили страшный прогноз для Европы
Фото: www.pixabay.com
Плохо продуманная политика европейцев приведет к ужасным последствиям

Развязанный агрессивными действиями украинских силовиков конфликт на территории Незалежной оказал огромное влияние на многие страны мира. По мнению бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, Европе придется дорого заплатить за непродуманную политику в отношении украинского государства.

Так, европейские деятели всячески поддерживают украинских силовиков и позволяют беженцам с Незалежной массово перемещаться на территорию стран Европы. Бывший депутат утверждает, что под видом беженцев на земли Европейского союза проникли члены украинских ОПГ. Ухудшает ситуацию то, что злодеи вооружены и весьма агрессивны.

"Впереди кровавые войны за контроль на улице", – передает слова экс-парламентария телеканал "360".

Политик добавил, что выходцы из Албании, Турции и Сирии получили в лице незалежных новых конкурентов.

Кива отметил, что европейским странам придется десятилетиями "выхаркивать" оружие, которое представители киевского режима бесконтрольно раздавали всем желающим украинцам, добавляет интернет-издание URA.RU.

Стоит отметить, что атмосфера в европейских странах не самая благоприятная. Недавно разъяренная жительница Польши набросилась на украинскую беженку.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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