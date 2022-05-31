Турция прогнала корабли НАТО с Черного моря

Турция прогнала корабли НАТО с Черного моря
Фото: www.pixabay.com
Анкара старается поддерживать баланс сил

Турецкие власти приняли решение отменить и отложить ряд военных учений Североатлантического альянса. Данный шаг Анкара объяснила положениями Конвенции Монтрё, которая предполагает запрет для военных кораблей находиться в Черноморье.

Соответствующую информацию озвучил руководитель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Данная конвенция ограничивает пребывание сторонних военных кораблей в акватории Черного моря сроком в три недели, а в исключительных случаях Турция может полностью запретить проход судов через свои проливы Босфор и Дарданеллы.

Как подчеркнул министр, Турция решила стать посредником внутри украинского процесса. Анкара старается сохранить баланс сил и не готова выступать на жестких антироссийских позициях. Чавушоглу особо отметил, что турецкие власти играют важную роль на международной арене и продолжат придерживаться собственной политики.

К слову, недавно жители Турции грубо обозвали украинского лидера Владимира Зеленского за его нападки на Российскую Федерацию.

Источник: Анадолу ✓ Надежный источник
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